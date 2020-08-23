شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يهنئون الزمالك بالفوز على الأهلي بثلاثية.. هنيدي والحلفاوي أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تهنئة نادي الزمالك، بالفوز على النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 21 على استاد القاهرة، وسجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

وتسارع النجوم الفنانين على تهنئة النادي الأبيض بالفوز، وكتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة عبر حسابه بتويتر قائلاً: "مبروك للزمالك، بعد الهدفين اللي في القائم والبنالتي الذي لم يحتسب كان واضح إن اليوم مش بتاع الأهلي، مرة ثانية مبروك للزمالك وهدف جميل لمصطفي محمد".



نبيل الحلفاوي

كما حرص الشاعر أيمن بهجت قمر، على تهنئة الزمالك بالفوز في القمة الـ 120، وكتب تغريدة قائلاً "مبروك لرجال نادي الزمالك، فريق محترم بجد"، بينما كتبت الفنانة رشا مهدي تغريدة قائلة: "مدرسة الفن والهندسة مفيش جديد، مبروك يا أحلى زملكاوية".



ايمن بهجت قمر



رشا مهدي

بينما حرص الفنان كريم فهمي، على نشر شعار النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، لتوجيه رسالة تهنئة لجمهور الزمالك قائلاً: "مبروك جمهور نادي الزمالك فوز مستحق، على الحلوة والمره معاك يا أهلي"، وشارك النجم محمد هنيدي في حملة التهنئة بصورة له من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وكتب قائلاً: "لعلمك دي أقل حاجة عندي ومارضتش أزود عشان شعور الزملاء".



كريم فهمي



محمد هنيدي

وحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على نشر تغريدة تعليقًا على مباراة القمة والسخرية من حارس مرمي نادى الزمالك، وكتب قائلاً "بصراحة حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش لازم يخش المجال السينمائي".



نجيب ساويرس



مي كساب

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما ارتقى لأعلى وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للأصابة ويتلقي العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي.

تراجع أداء الأهلي بشكل واضح بعد هدف الزمالك ونشط الأخير وتبادل لاعبيه الكرة في وسط ملعب الأهلي مُستغلاً سرعات زيزو بن شرقي وأوباما وحازم أمام وسط هدوء وتراجع واضح من جانب الأهلي.

محاولات الأهلي جاءت على فترات مُتباعدة عن طريق بادجي الذي سدد أكثر من كرة ومعه عمرو السولية وسدد الثنائي أكثر من كرة تصدى لها أبوجبل وتعرض حازم إمام لأصابة بسيطة تلقي العلاج منها إستكمل المباراة.

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لم يتغير الحال كثيراً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في ظل التراجع الواضح للأهلي لعدم وجود قوة هجومية لاسيما في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب في الأهلي أمثال على معلول وقفشة ، ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة مع محمد عبد الشافي ، كما نال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي الونش مدافع الزمالك وإستمرت السيطرة الهجوية الخطرة للزمالك إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول جيرالدو ووليد سليمان بدلاً من أجاي وديانج ، وضغط الأهلي في بداية هذا الشوط كما كان في الشوط الأول ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع ابوجبل.

ودفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بمحمد أوناجم بدلاً من أحمد سيد "زيزو" ، واستمر اللعب وسط الملعب وتعاطف القائم مع أبوجبل حارس الزمالك بعدما تصدى لتسديدة من قفشة في الدقيقة 55.

وسقط وليد سليمان في منطقة جزاء الزمالك بعد عرقلة محمود علاء وطالب لاعبو الأهلي بإحتساب ضربة جزاء ولجأ الحكم الكرواتي لتقنية الفار ورفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي وأمر بإستكمال اللعب.

واصل الأهلي الضغط ونجح ياسر أبراهيم في تسجل هدف التعادل في الدقيقة 62 بعدما إستغل "دربكة" دفاع الزمالك ، ودفع كارتيرون بكاسونجو بدلاً من أوباما.

وأشهر الحكم الكرواتي لعمرو السولية في الدقيقة 67 للخشونة مع بن شرقي ،وسدد الأخيرة ضربة حرة مباشرة بشكل جيد لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الكرة .

عاد الزمالك للسيطرة على مجريات المباراة وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 72 بعدما إستلم الكرة بشكل جيد وسددها وسط رقابة من ياسر أبراهيم وينال مصطى محمد بطاقة صفراء بعدما خلع التي شيرت.

وخرج حمدي فتحي وقفشة وشارك بدلاً منهما مروان محسن وأحمد فتحي ، فيما شارك أسامة فيصل من الزمالك بدلاً من مصطفى محمد ومحمد عبد الغني بدلاً من حازم إمام ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للأعتراض على قرارات الحكم وخرج محمد عبد الشافي للأصابة ونال أسامة فيصل بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أسامة فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الخامسة بدل الضائع بعدما تلقي تمريرة رائعة من أوناجم ، وحاول الأهلي تسجيل لكن الزمالك كان أفضل ليستحق الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.