بعد انتقادها بسبب صورها الجريئة.. دومينيك حوراني لمنتقديها: إليكم باقي الصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لانتقادات بعد نشرها صور جريئة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ثم نشرت بعدها مزيدا من الصور وأرفقت معها تعليقًا تروي فيه معاناتها واللبنانيون جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكتبت "دومينيك": "شكرا للمهتمين بسلامتنا.. وصحيح أنا اليوم ضحية حية وشهيدة حية متل كل الناس اللي اتضررت بيوتهم وأرزاقهم واتصابوا وقت الانفجار ولكن الحياة تستمر، ونحن شعب قوي ومغامر ومقاوم من أيام الفينيقيين جدودنا اللي اخترعوا الأبجدية والسفن واللي ما وقفوا عند غدر الزمن".

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وتابعت: "نعم أنا اليوم كسائر اللبنانيين إنسانة اكتسبت قوتي من غدر السنين ومن طمع الناس والأمم الحسودة، ولكنني أعبر اليوم على طريقتي الخاصة عن هذا العنفوان الذي يمنحني القوة وعدم الاستسلام، وإليكم باقي الصور، لمن انتقد، كما أحب في هذه المناسبة تعزية كل من فقد غالي ومن جروحاته تركت أثرا قد لا تمحيه السنين".

وأضافت: "أحمد الله أني ما زلت قوية و جروحاتي الجسدية والنفسية والمعنوية خفت شوي من وقت الفاجعة.. نعم فقدت والدي في أول يوم ثورة، والبنوك حجزت فلوسي كجميع اللبنانيين والانفجار دمر جزء كبير من جنى عمري ولكن الحمد لله على نعمة الصحة وعلى عمر جديد انكتبلنا والمادة لا تعني لنا شيئا قد يوقفنا وينهي أحلامنا ويدمرنا، ورح ضل أتصور على طريقتي".

وأعرب عدد كبير من متابعيها عن استيائهم من الصور التي نشرتها "دومينيك"، خاصة مع ربطها بمعاناة اللبنانيين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "حضرتك نسيتى تلبسى يا فنانة"، : "ليه اللبس والمكياج ده.. إزاي الناس تصدق معاناتنا ومأساتنا وإنتي بالشكل ده"، : "قبل أسبوعين نجيتي من الموت بأعجوبة شوكت تتعظين بعد لخاطر الله".