نيولوك فيفي عبده وهند عبد الحيلم مع صديقتها ولاميتا في الريف.. 10 لقطات لنجوم الفن خللال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد -هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أحدث إطلالاتها، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورة لها وعلقت : "صباح".

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، وسط الأشجار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الحياة حلوة بس نفهمها".

مايان السيد

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد، في صورة عفوية وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

سعد لمجرد

نشر الفنان سعد لمجرد، صورة له معبرة عن مخاطبته لجمهوره، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا انت.. نعم انت الشخص الذي يقرأ هذا، انت جميل وموهوب ومدهش وببساطة الأفضل في أن تكون أنت".

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فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده، على الظهور بنيولوك جديد أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "طول ما البصل ما بيتعملش منه مربى.. أوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى ".

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بجانب قطيع من الماعز والأغنام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الريف".

هبة مجدي

طرحت الفنانة هبة مجدي، مجموعة صور بإطلالة ملائكية بيضاء لها عبر حسابها على إنستجرام.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، بصحبة صديقتها ونشرت صورة تجمعها معها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "بحبك يا بيرو ".

محمد دياب

كشف الفنان محمد دياب، عن أحدث صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لو أنت بابا طب أنا مين".

ناتاشا

أطلت الفنانة ناتاشا، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: " أيامكم كلها إبتسامة".