ليالي الصيفية.. تامر حسني على متن يخت ونوال الزغبي في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

تامر حسني

ظهر الفنان تامر حسني في رحلة بحرية رفقة عدد من الأصدقاء على متن يخت، ونشر الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده، شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على الشاطئ، وعلقت: "البصل مبيتعملش منه مربى، أوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى".

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هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية في مدينة السلام شرم الشيخ رفقة شقيقاتها "فرح ونور"، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها بـ"إنستجرام".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في رحلة بحرية رفقة زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "وقت الصيف".

أحمد خالد موسى

ويستمتع المخرج أحمد خالد موسى بعطلته الصيفية في أحد الشواطئ الساحلية، إذ شارك جمهوره عبر "إنستجرام"، صورة له وهو يقف على شاطئ البحر.

نوال الزغبي

النجمة اللبنانية نوال الزغبي، نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تسبح داخل حمام السباحة".

علي ربيع

الفنان الكوميدي علي ربيع، شارك جمهوره ومتابعيه أيضًا صورة له وهو يقف على الشاطئ خلال عطلته الصيفية.