" بلا وكسة وفريق محترم بجد".. هكذا علق نجوم الفن على فوز الزمالك على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الزمالك بفوزه على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ببطولة الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونرصد لكم تعليقات نجوم الفن على المباراة في التقرير التالي :

نبيل الحلفاوي

‏كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مرة تانية مبروك للزمالك، وهدف جميل لمصطفى محمد.. ‏مبروك للزمالك" .

وفي تدوينة أخرى، قال: "بعد الهدفين اللي في القائم والبنالتي الذي لم يحتسب كان واضح إن اليوم مش بتاع الأهلي" .

أيمن بهجت قمر

كتب الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر تويتر : "‏مبروك لرجال نادي الزمالك.. فريق محترم بجد".

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مي كساب

ونشرت الفنانة مي كساب، شعار نادي الزمالك عبر حسابها على تويتر، وعلقت:" الزمالك ".

مصطفى جاد

وكتب الملحن مصطفى جاد، عبر حسابه على تويتر : "‏أشرف بن شرقي.. هو ده التعاقد مش تقولي جيرالدو .. بلا وكسة".

عمرو عرفة

وعلق المخرج عمرو عرفة، قائلا : "‏أول مرة أسمع تعبير الهدفين اللي في القائم و الأهلي كان بيلعب بثقة ال default اللي أول ما شوفتها عملناها سكرين شوت .. و حصل أكتر من مفاجئة .. و الله مش تحفيل هاردلك و الثقة الزايدة أنا عارف إنها راجعة للبطولات .. ‎مبروك يا الزمالك ‎، الديربي زملكاوي".

كريم فهمي

هنأ الفنان كريم فهمي، الزمالك بفوزه عبر حسابه على إنستجرام، ونشر شعار الأهلي، وعلق :" مبروك جمهور نادي الزمالك فوز مستحق.. على الحلوة والمرة معاك يا أهلي ".