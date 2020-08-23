صور| في رسالة رومانسية.. أحمد سعد لخطبيته: "بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد سعد مجموعة صور تجمعه بخطيبته علياء بسيوني، وبعض أصدقائه، من الاحتفال بعيد ميلاده.

وعلق سعد، على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، في رسالة مطولة بالإنجليزية: "كان أمس أكثر عيد ميلاد مميز على الإطلاق، وكل ذلك بسببكم يا رفاق، أنا محظوظ للغاية لأن الله أنعم عليّ بهؤلاء الأصدقاء الرائعين الذين جعلوا عيد ميلادي لا يُنسى".

وأضاف: "أحبكم جميعًا بما يتجاوز الكلمات، وأنا ممتن جدًا لوجودك في حياتي علياء، لقد ملأتي قلبي بالفرح والحب، ولا يمكنني أن أشكرك بما يكفي على كل ما فعلتيه لتجلبي لي السعادة الحقيقية. إنتي أعظم هدية يمكن أن أحصل عليها. أحبك".

واحتفل أحمد سعد بخطوبته على علياء بسيوني، وأيضا عيد ميلاده قبل يومين.