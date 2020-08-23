محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
حرص الفنان نبيل الحلفاوي، التعليق على الشوط الأول بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما بالدوري.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر :"الزمالك ضيع فرصته إنه يخلص الماتش.. أنا ما همنيش الهدف.. اللي قلقني الهزة اللي حصلت بعد الهدف.. ده غير سوء الحظ اللي حصل قبل الهدف..
الدنيا هتتعدل في الشوط الثاني..وليد مكان ديانج".
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل، في حين أضاع الأهلي أكثر من فرصة.
يذكر أن، مباراة الأهلي والزمالك، تقام ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يعلق على الشوط الأول لقطبي الكرة المصرية:" اللي قفلني الهزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.