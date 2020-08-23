الحلفاوي يعلق على الشوط الأول لقطبي الكرة المصرية:" اللي قفلني الهزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، التعليق على الشوط الأول بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما بالدوري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر :"‏الزمالك ضيع فرصته إنه يخلص الماتش.. أنا ما همنيش الهدف.. اللي قلقني الهزة اللي حصلت بعد الهدف.. ده غير سوء الحظ اللي حصل قبل الهدف..

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الدنيا هتتعدل في الشوط الثاني..وليد مكان ديانج".

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل، في حين أضاع الأهلي أكثر من فرصة.

يذكر أن، مباراة الأهلي والزمالك، تقام ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري.