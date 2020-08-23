"فراولة الحتة".. هذا ما قالته ميرهان حسين عن نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن جلسة تصوير جديدة لها، ووصفت نفسها من خلالها بأنها "فراولة الحتة".

ونشرت ميرهان، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فراولة الحتة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

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