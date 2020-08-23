شاهد .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في تمارين الاسكوات

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ياسمين عبد العزيز من خلالها أثناء ممارستها تمرين الأسكوات،وذلك داخل أحد النوادي الصحية "الجيم".
يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ونحب تاني ليه، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين،وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال، تمارا عماد، عماد رشاد، أمينة مغربي، ليلى عز العرب، وفاء سالم، علا رشدي، بدرية طلبة، إيمان السيد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد.
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