في ذكرى ميلاد محمد فوزي .. مي أحمد تطلق الموسيقار الملك

ابدت الفنانة مي أحمد عشقها و حبها للفنان الراحل الموسيقار محمد فوزي من خلال فيديو تم نشره على جميع حسابتها على السوشيال ميديا وتقول أنه سبق عصره وأن أغانيه و ألحانه سوف تعيش جيل ورا جيل و أنها سوف تنشر فيديوهات آخرى تغني أغلب أغانيه التي عشقها العالم لأنها ترى أن المزيكا والألحان التي قدمها مميزة و لن تتكرر و ان بصمته في عالم الفن كملحن وممثل كبيرة و مميزة.

وظهر إعجاب الجمهور على الفيس بوك بشكل كبير على الفيديو الذي تم نشره و

كان يحمل اغنيات حيث غنت حبيبي و عنيا واللي يهواك اهواه و طير بينا يا قلبي و ياللي شغلت القلب تعالي وتعب الهوى.

وللصدفة الغريبة أن ذكرى ميلاد الفنانة العظيمة الراحلة هدى سلطان في نفس التاريخ وهي تعتبر أخت الراحل العظيم محمد فوزي و قدمت فيديو آخر لأجمل أغانيها منها من بحري و بنحبه و تاكسي الغرام و عمري ما شفت و نشرتها عبر اليوتيوب وعلى الفيس بوك و

الانستجرام و التيك توك.

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مي أحمد توكد يوميًا بأن زمن الفن الجميل وجيل الزمن الجميل هم روح الحياة و غذاء الفن و بحر لا ينتهي من العطاء الذي يعلمنا معنى الفن الجميل و الراقي وأن هذا الزمن سيطر عليها حاليًا و لا تسطيع ـن تخرج منه.

الجدير بالذكر أن الفنانة مي أحمد تقدم أغنيات جميله عبر موقع اليوتيوب وسوف تدخل خلال الفتره المقبله في مشروعات أغاني جديدة وحفلات غنائية عند عودتها الي مصر مسقط رأسها و تنتظر الوقت المناسب لتواجد ف القاهرة لأعمالها الجديدة.

وقدمت الفنانة مي أحمد أغنية خاصة احتفالًا بعيد رأس السنة الهجرية على موقع اليوتيوب بعنوان محمد ياحبيب الله ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب.