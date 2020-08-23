لماذا تعرضت عائشة الجبل للضرب أثناء حضورها حفل غنائي؟

انتفضت مواقع السوشيال ميديا على حادثة الضرب التي تعرضت لها الفنانة عائشة الجبل، وذلك أثناء حضورها حفلًا غنائيًا، قام مجموعة من الشباب المشاغبين بالتعرض لها ومضايقتها، ليتحول الحفل إلى ساحة عراك كبيرة.
واستنكر رواد مواقع السوشيال ميديا،بعد انتشار فيديو مسرب لهذة المهانة التي تعرضت لها عائشة، وطالب بعض منهم بتطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل، كما أعرب آخرون عن تضامنهم مع عائشة الجبل، قائلين: كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي بتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء.
يذكر أن الفنانة عائشة الجبل طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان صيد الخلا، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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