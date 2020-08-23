تراند اليوم : شاهد.. رقص يسرا وهالة صدقي و إلهام شاهين على أنغام “بنت الجيران”

حضرت الفنانات يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي، حفل خطوبة ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والذي أقيم أمس في إحدى قرى الساحل الشمالي أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، والمشاهير والإعلاميين، وتفاعل الحضور مع حفل الخطوبة، بالرقص والتصوير.

وانتشر فيديو للفنانات هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يرقصن على أغنية “بنت الجيران”، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.