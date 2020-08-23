تراند اليوم : بحضور الصحبة الحلوة .. بيومي فؤاد يفتتح مطعمه الجديد – صورة

افتتح الممثل بيومي فؤاد مؤخرا، مطعمًا جديدًا، بحضور عدد من الفنانين مثل أكرم حسني ومحمد أنور وخمدي الميرغني.

ونشر الميرغني صورة تجمعه بالحضور عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: “تجمع الأحبة برعاية شاهبندر الكوميديا العم بيومي فؤاد بمناسبة افتتاح مطعمه …مبروووك ويارب يبقي فتحة خير عليك”.

يحمل المطعم اسم Youka’s ومقره في السادس من أكتوبر.

يشار إلى أن بيومي فؤاد شارك في رمضان 2020 في مسلسلات “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا، “ورجالة البيت” مع أحمد فهمي وأكرم حسني، و”2 في الصندوق” مع حمدي الميرغني وأوس أوس.