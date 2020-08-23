تراند اليوم : فنانة مشهور تغطي جسمها بالورد فقط -اتفرج

خضعت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي بجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بالأبيض والأسود.

ووُصفت الصور بالجريئة حيث ظهرت وهي مغطاة فقط بالورود عند منطقة الصدر، حيث اكتفت بالتعليق على المنشور بقلب أسود فقط.

ولم تسلم أوزرلي من تعليقات الجمهور التي كانت متفاوتة بين من يشيد بها وبإطلالاتها، وبين من ينتقدها لجرأتها في جلسات التصوير، مشيرين إلى أنها في وقت سابق لم تكن تظهر بهذه الجرأة.

وأضافوا أن الممثلة ليست بحاجة إلى شهرة حتى تثير الجدل بين المتابعين، كي تصبح حديثهم، فهم قد عرفوها كممثلة ناجحة بدور السلطانة هيام، وهو اسم الشهرة لها عربيا، والشخصية التي لفتت إليها الأنظار بجمالها في المسلسل التركي “حريم السلطان”.

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وشاركت أوزرلي جلسة التصوير الجديدة عبر صفحتها على إنستغرام، حيث يتابعها أكثر من 6.3 مليون متابع، تشاركهم فيها بكل نشاطاتها الفنية، وجلسات التصوير المتنوعة.

وتبلغ مريم من العمر 37 عامًا، وهي ممثلة تركية ولدت في مدينة كاسل في ألمانيا، حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تحظ بالشهرة المطلوبة، وبعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل “حريم السلطان” في الوطن العربي، فقد ذاع صيتها وأصبحت مشهورة عربيًا وعالميًا

واشتهرت بدور هُيام زوجة السلطان سليمان ، وفازت بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة في تركيا وأيضا جائزة إسماعيل جيم عن هذا الدور، بالإضافة إلى عدة جوائز مهمة أخرى، كما قدمت سنة 2015 دور “ماريا” في الفيلم التركي “جرح أمي” بجانب الممثلة بيلتشين بيلجيم والممثلين أوكان يلابيك واوزان جوفان، وأحدث أعمالها هو مسلسل “ملكة الليل” الذي أدت فيه دور “سيلين” وقد شاركها البطولة فيه كل من الممثلين التركيين مراد يلدريم واوغور بولاط.

يذكر أن مريم أوزرلي تضامنت مؤخرًا مع اللبنانيين بعد الفاجعة التي وقعت، والمتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، والتي أسفرت عن مئات القتلى، وآلاف الجرحى، وجعلت العاصمة منطقة منكوبة، حيث نشرت الممثلة التركية صورة العلم اللبناني فوق خليج جونية، وكتبت:” أصلي لبيروت الحبيبة ولجميع العائلات والأصدقاء …أنتم في صلواتي”.