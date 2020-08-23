تراند اليوم : بصدر عاري – هيفا وهبي بالبشكير بس

فاجأت الفنانة هيفا وهبي جمهورها بظهورها من دون مكياج أو أي مساحيق تجميل، وكذلك من دون أن ترتدي العدسات اللاصقة التي كثيرا ما استخدمتها في السنوات الماضية.

وكشف خبير التجميل اللبناني بسام فتوح عن إطلالة هيفا المفاجئة والتي أحدثت تفاعلا واسعا بين المتابعين، وأرفقها بتعليق عبر حسابه بموقع إنستغرام، كاتبا: “وجه الأمل”، وأضاف: “هيفا لا ترتدي العدسات”، لتنهال عليه التعليقات خاصة وأنها نادرا ما تطل بدون عدسات.

وبدت هيفا بملامح مختلفة تماما وفق المعلقين وحصدت العديد من الإعجاب، حيث قالت إحدى المتابعات: “أحببت كل تفاصيلها”، وأضافت أخرى: “دايماً جميلة بالذات بدون ميك اب”.

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