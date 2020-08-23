تراند اليوم : كل الدعم ياأحمد .. محمد إمام يساند طالب كلية التربية بعد التنمر عليه

أعلن الفنان محمد إمام عند دعمه للطالب احمد عمر ضحية التنمر بكلية التربية.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة Twitter نشر محمد إمام قصة الطالب أحمد عمر وعلق عليها كاتباً:”متضامن معاك و كل الدعم ليك”.

كان محمد إمام قد كشف مؤخرا عن عدوله عن قراره في عدم خوض دراما رمضان 2021 بعد نيته عدم المشاركة في أي مسلسل بعد “هوجان”.

كتب إمام عبر حسابه بتطبيق Instagram: “كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان..لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني،الملك، رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله ..إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي”