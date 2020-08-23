تراند اليوم : حفيد الشناوي مدلع مراته في عيد ميلادها .. شوف قالها إيه – صورة

احتفل الفنان عمر الشناوي، بعيد ميلاد زوجته هند حداد.

نشر حفيد كمال الشناوي عبر حسابه على Instagram، صورة جمعته بزوجته وكتب معلقًا عليها بكلمات رقيقة: “عيد ميلاد سعيد يا ملكتي، يا رب نفضل طول العمر عائلة سعيدة، وأنتي وسطنا بتاخدي بالك مننا كلنا لآخر حياتنا، أنتي الحياة بالنسبة لي”.

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يُذكر أن عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة‎.‎

كما شارك في بطولة مسلسل “ليه لأ”.

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مسلسل “ليه لأ” عرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

المسلسل من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وعمر الشناوي وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.