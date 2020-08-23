تراند اليوم : شاهد.. نجمة “La Casa De Papel” تثير الجدل بصورها العارية

كشفت تقارير صحافية أن النجمة الإسبانية ​أورسولا كوربيرو​، بطلة مسلسل “​La Casa De Papel​”، تحاول إثارة الجدل في الأونة الأخيرة، عبر نشرها صور عارية لها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقيل إنها تريد صنع الإثارة وليس إلا.

يُذكر أن شبكة netflix أعلنت منذ أيام بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل “La Casa De Papel”، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح، التي طال إنتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس إنضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل، وهما ميغيل أنخيل سيلفستر وباتريك كيريادو.