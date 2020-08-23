فن ومشاهير

تراند اليوم : انتقادات تنهال علي ريهام سعيد بسبب أحمد سعد

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سماح محمد 0 تبليغ

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تعرضت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد لعدد كبير من الإنتقادات بسبب تهنئتها الفنان المصري ​أحمد سعد بخطوبته من منسقة الأزياء علياء بسيوني.
وتعود سبب الإنتقادات باعتبارها انها كانت صديقة الممثلة المصرية ​ريم البارودي التي كانت زوجة أحمد سعد سابقا.
وردت ريهام سعيد على الإنتقادات مشيرة الى أنها صديقة أحمد سعد منذ 25 عام، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حبيبتي انا احمد صاحبي من ٢٥ سنه و الهبل الي انتوا بتتكلموا فيه ده عبط انا يهني احمد زي ما هنيت احمد فلوكس زي ما هنيت ياسمين عبد العزيز انا اكبر من كده حبيبتي و انا معرفش حد بالاسم ده لان اقسم بالله بالنسبه لي ماتت”.

 

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