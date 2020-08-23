تراند اليوم : انتقادات تنهال علي ريهام سعيد بسبب أحمد سعد

تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لعدد كبير من الإنتقادات بسبب تهنئتها الفنان المصري أحمد سعد بخطوبته من منسقة الأزياء علياء بسيوني.
وتعود سبب الإنتقادات باعتبارها انها كانت صديقة الممثلة المصرية ريم البارودي التي كانت زوجة أحمد سعد سابقا.
وردت ريهام سعيد على الإنتقادات مشيرة الى أنها صديقة أحمد سعد منذ 25 عام، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حبيبتي انا احمد صاحبي من ٢٥ سنه و الهبل الي انتوا بتتكلموا فيه ده عبط انا يهني احمد زي ما هنيت احمد فلوكس زي ما هنيت ياسمين عبد العزيز انا اكبر من كده حبيبتي و انا معرفش حد بالاسم ده لان اقسم بالله بالنسبه لي ماتت”.