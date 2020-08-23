تراند اليوم : ماغي بو غصن تدعم أهالي الحسكة: “الله يحميهن ويفرج ضيقتهن”

تضامنت الممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن مع أهالي منطقة ​الحسكة في سوريا، بعد قطع المياه عنهم.

وكتبت ماغي على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مليون إنسان بيعيش بمنطقة الحسكة بسوريا.. والمنطقة مقطوع عنها المي! كيف هيك؟ يا رب سترك.. الله يحميهن ويفرج ضيقتهن بأسرع وقت..”.

وكانت الممثلة السورية مها المصري علّقت على هذا الأمر لموقع الفن، داعية العالم أجمع بالتدخل، وقالت: “الحمد لله ارتحنا قليلاً بعد تدخل الحكومة السورية وبدء الانفراج شيئاً فشيء، لكن ما يحصل على سوريا من حروب عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، أمر لا يمت للإنسانية بصلة”.