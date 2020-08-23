نورهان تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتعلق: بحب تجاعيدي.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية نورهان جمهورها، بصورة حديثة لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: أحب تجاعيدي، إنها ما أنا عليه".

نورهان كشفت عن عمرها الحقيقي، بقولها: "أنا عمري 38 عامًا وهذا لا يضايقني إطلاقا، لن ألجأ للبوتوكس، فأنا أحب نفسي، وأحمد الله على ذلك".

وكانت الفنانة المصرية نورهان قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنها الوحيد "معاذ"، والذي أتم عامه الـ 15.

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الفنانة المصرية نشرت صورة لها برفقة ابنها على شاطيء البحر، والذي بدا شابا وسيما، ووجهت له تهنئة خاصة بهذه المناسبة السعيدة.

نورهان قالت في رسالتها لابنها: "ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه... اللهم بارك فيك".

وأضافت: "مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤلية لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لأنه عالم أنك نور عيوني من جوه".

يذكر أن الفنانة نورهان قد شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "ليالينا 80"، والذي لعب بطولته كل من إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.