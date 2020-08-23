شذى حسون تخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة العراقية شذى حسون، عن خضوعها لعملية جراحية، السبت 22 أغسطس.

شذى نشرت صورة لها، وهي مستلقية على سرير المرض بملابس العمليات داخل المستشفى، وذلك على حسابها بموقع "انستجرام".

الفنانة العراقية أرفقت الصورة بتعليق قال فيه: “أحمدك يا رب وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي”، دون أن تكشف طبيعة العملية التي خضعت لها.

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وشذى حسون من مواليد 3 مارس 1981 بالدار البيضاء، المغرب، وهي مغنية عراقية مغربية اشتهرت بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2007، وتعتبر أول امرأة تفوز بالنسخة العربية من البرنامج.

وتُعد شذى حسون حاليا من أشهر المغنين في العالم العربي، وتُعرف بلقب "بنت الرافدين".