تفاصيل الحالة الصحية لزوج داليا البحيري بعد إصابته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري، تطورات حالة زوجها رجل الأعمال حسن سامي، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

داليا البحيري، أكدت أن زوجها الآن بصحة أفضل بعد تعافيه من كورونا، لكنه ما زال يتناول أدوية سيولة.

وكشفت، خلال حوارها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر «نجوم إف إم»، عن أكثر الصفات التي جذبتها إليه رغم قرارها بعدم الزواج مرة أخرى، قائلة: «جذبني له شخصيته وهو على سجيته، كنت أخذت قرار قبل أن أقابله أنني لن أتزوج مرة ثانية وأعيش من أجل ابنتي، لكن تقابلنا بالصدفة وأكثر حاجة أحببتها فيه إنه بيحب أولاده جدا ومهتم بتفاصيل حياتهم وأب حنين مع ابنتي، وهو شخص بيحب الحياة ولا يحب النكد، وفيه جزء كبير بالطبع من الرجال لديهم ازدواجية، وإحنا كمجتمع أصبح لدينا هذه الازدواجية ونكيل بمكيالين".

داليا البحيري

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يذكر أن داليا البحيري تزوجت ٣مرات المرة الأولى من رجل مصري انجبت ابنتها «خديجة» إلا إنها توفيت بعد 8 أشهر وانفصلت عنه، والمرة الثانية في أغسطس 2008 من «فريد المرشدي» لكنهما انفصلا بعد زواج استمر خمس سنوات وتوفي طليقها عام 2014.

وفي ديسمبر 2016 تزوجت للمرة الثالثة من رجل أعمال اسمه حسن سامي.

داليا البحيري وزوجها