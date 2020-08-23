شاهيناز عن هجوم حلمي بكر المتواصل عليها: لا أعرف السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت الفنانة شاهيناز ضيفة على برنامج “بيت ريا وسكينة” الذي تقدمه الفنانتان بدرية طلبة وانتصار ويذاع على قناة النهار، حيث علقت على الهجوم المتواصل من الموسيقار حلمي بكر ضدها، وتأكيده المستمر على أنه ليس لها وجود في عالم المطربين على الإطلاق.

وأوضحت أنها متعجبة للغاية من رد فعله تجاهها، لأنه كان ضمن لجنة برنامج “ستار ميكر”، وأشاد بصوتها وقتها، فما الذي تغير الآن.

وتابعت: “أنا ما زلت أحترمه وأكنُّ له كل التقدير، يمكن أنا فسرتها تفسير تاني.. يمكن بيهاجمني عشان عايزني أبقى أحسن، مش عايزة أفكر تفكير سلبي، أنا والله ما عندي أي مشكلة معه، وما في أي شيء من ناحيتي تجاهه، لكن لا أعرف لماذا يعمل معي هذا”.

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وعن موقفها من أغاني المهرجانات، أكدت شاهيناز أنها تحب الموسيقى الخاصة بها، وبعض مطربيها لديهم أصوات جيدة، لكن اعتراضها الوحيد على الكلام السيئ الموجود في بعض المهرجانات.

يُذكر أن المطربة شاهيناز طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “كنت حلفت”، من ألبومها الجديد “حياتي أحلى” على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى “يوتيوب”، وهي من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين.