محمد الشرنوبي وتمارين شاقة بمشاركة زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المطرب المصري محمد الشرنوبي على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة له من عطلته الصيفية التي يمضيها حالياً في الساحل الشمالي، بصحبة زوجته، وظهر فيها وهو يؤدي تمارين رياضية قاسية على أحد الشواطئ، حيث كان يمارس تمرين الضغط، بينما تقف زوجته على ظهره لتشاركه في التمارين، وكتب معلّقاً على الصورة: “نتدرب سوياً ونعيش سوياً”.

من ناحية أخرى، ورغم تحذيرات المنتجة سارة الطبّاخ لشركات الإنتاج من التعاقد المباشر معه، تعاقد الشرنوبي مع المنتج أيمن يوسف، على الانضمام إلى فريق عمل فيلم “ريتسا”، الذي يقدّم بطولته الفنان أحمد حاتم ومحمود حميدة، إذ يعقد فريق العمل حالياً جلسات عمل مكثّفة للاستقرار على الشكل المبدئي للفيلم قبل انطلاق التصوير، والذي لم يتم تحديده حتى الآن، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح.

ويجسّد الشرنوبي شخصية محورية ضمن أحداث الفيلم، الذى يُعدّ مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يعلن مخرج الفيلم عن باقي الأبطال، إذ تعاقدت الشركة المنتجة حالياً مع كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، محمد الشرنوبي، ومايان السيد.

يُذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي كان مسلسل “ليه لأ” مع الفنانة أمينة خليل، وشارك في بطولته هالة صدقي ونجوم آخرون، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وعُرض في 15 حلقة على إحدى المنصّات الرقمية.