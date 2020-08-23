الحكم بسجن الممثلة الأميركية لوري لوفلين.. والتهمة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قضت المحكمة الأميركية بسجن الممثلة لوري لوفلين نجمة المسلسل التلفزيوني “فول هاوس” مدّة شهرين، وبالسجن خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أميركية.

وفي تفاصيل القضية، فقد اعترف الثنائي بمخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة ساذرن كاليفورنيا باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

وبحسب وكالة “رويترز”، اختنق صوت لوفلين البالغة من العمر 56 عاماً وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزائية ناتانيل جورتون في بوسطن عن “القرار المريع” الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على “ميزة غير مستحقة” في مسابقات القبول بالجامعات.

وقالت لوفلين:”أنا آسفة بحق وبعمق وبشدة”.

كما تضمن الحكم، تغريم لوفلين 150 ألف دولار وزوجها البالغ من العمر 57 عاماً 250 ألف دولار.