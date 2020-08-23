الأمير هاري قد يعود إلى بريطانيا.. ماذا عن ميغان ماركل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت أنجيلا ليفين، المتخصصة في شؤون الأسرة الملكية، في حديث إلى قناة BBC، أن الأمير هاري قد يعود إلى بريطانيا مستبعدةً أن ترافقه زوجته ميغان ماركل.

وأضافت أنها تشعر بالتفاؤل، لأن الأمير قد يغادر الولايات المتحدة رغم أن العلاقة بينه وبين شقيقه ليست متينة. وتابعت: “لا أعتقد أن ميغان قد تعود برفقته بسبب المعاناة التي عاشتها في ظل الأسرة الملكية”. وقالت إن من ضمن أسباب العودة، انتهاء مدة تأشيرة الدخول التي حصل عليها هاري والتي سمحت له بالدخول إلى الأراضي الأميركية.

وتابعت بالقول: “بالنسبة الى الأمير هاري، أعتقد أنه سيعود ربما من أجل عائلته، لكن أيضاً من أجل الأمور المتعلقة بتأشيرة إقامته في الولايات المتحدة. فعليه الحصول على تأشيرة جديدة، ولهذا لا يمكنه البقاء هناك. وثمة الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الأمر مثل الضرائب وغيرها”.

وفي المقابل، أشار تقرير لصحيفة Daily Express نقلاً عن أوميد سكوبي الصحافي المتخصص في شؤون الأسرة الملكية البريطانية، إلى أن الأمير وزوجته قد يعودان إلى بريطانيا من أجل المشاركة في بعض الاعمال والنشاطات ذات الطابع الخيري.