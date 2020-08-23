هل ترتبط أصالة للمرّة الثالثة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: “هل من زواج ثالث يلوح في الأفق في حياتها؟” إنّه السؤال الّذي يكرّره روّاد الإنترنت في الساعات الماضية بعدما نشرت الفنانة السوريّة أصالة نصري خاتم خطوبة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام.

وسرعان ما جاء التوضيح من أصالة الّتي كشفت في تصريحات صحفيّة حقيقة خطوبتها، فأكّدت أنها غير مرتبطة راهناً وأشارت إلى أنها مخطوبة لنفسها.

وشرحت أصالة فكرتها بالقول انها قامت بشراء “دبلة” مُكوّنة من عدّة قلوبٍ محطّمةٍ للإهتمام بنفسها.