بيع نظارات غاندي مقابل مبلغ خيالي!

متابعة بتجـــــــــــرد: بيعت نظارات مستديرة كان يضعها الرجل التاريخي الهندي ماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا مقابل مبلغ 260 ألف جنيه استرليني أي 340 ألف دولار.

فقد نشرت دار “إيست بريستول” للمزادات عبر إنستغرام فيديو يظهر لحظة بيع نظارات غاندي مقابل هذا المبلغ الكبير.

ووجدت هذه النظارات قبل فترة لا تتعدى أربعة أسابيع في علبة بريد مكتب المزادات في بريستول داخل ظرف بريدي، وقال أندرو ستو وهو أحد مفوضي المزادات لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية: “أمسك زميل لي بالظرف ومزقه ووجد رسالة عليها عبارة (هذه النظارات كانت لغاندي، اتصلوا بي)”.

وأشار ستو إلى أنه بعد الاتصال بالبائع:”أجرينا عمليات تفتيش وبحث خلصنا على إثرها إلى أننا أمام اكتشاف تاريخي… عاودت الاتصال بالرجل وقال لي (إذا كانت بلا قيمة، تخلصوا منها)”، لافتاً إلى أن البائع كاد “يسقط أرضا” لدى إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.

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فقد كان السعر التقديري لهذه النظارات الدائرية المطلية بالذهب يراوح بين 13 ألف دولار و20 ألفاً.

وأوضحت دار المزادات عبر موقعها الإلكتروني إلى أن داعية الكفاح اللاعنفي غاندي:”غالبا ما كان يقدم نظاراته القديمة أو تلك التي يرغب في التخلص منها إلى أشخاص في حاجة لها أو إلى أولئك الذين ساعدوه”.

وهذه النظارات المباعة في المزاد كان قد أعطاها غاندي في عشرينات القرن العشرين إلى عم البائع الذي كان يعمل حينها لحساب شركة “بريتش بتروليوم” النفطية في جنوب إفريقيا، بحسب دار “إيست بريستول” للمزادات التي أبدت اعتقادها بأن غاندي قدّمها:”عربون شكر على بادرة حسنة” قام بها الرجل.