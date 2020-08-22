شذى حسون تجري عملية جراحية

السبت 22 أغسطس 2020

أعلنت المطربة العراقية شذى حسون خضوعها لعملية جراحية.



وقالت شذى، اليوم، على حسابها في موقع "إنستغرام": "أحمدك يا رب وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي"، مرفقةً صورة لها من المستشفى بعد إجراء العملية.

Advertisements

وكشفت الفنانة عن إجراء العملية في أحد مستشفيات أبوظبي، دون أن توضح أي تفاصيل أخرى عن العملية وأسبابها.

كانت شذى حسون أجرت منذ أيام تحليل كورونا وجاءت نتيجته سلبية.