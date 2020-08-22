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شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تجري عملية جراحية والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
أعلنت المطربة العراقية شذى حسون خضوعها لعملية جراحية.
وقالت شذى، اليوم، على حسابها في موقع "إنستغرام": "أحمدك يا رب وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي"، مرفقةً صورة لها من المستشفى بعد إجراء العملية.
وكشفت الفنانة عن إجراء العملية في أحد مستشفيات أبوظبي، دون أن توضح أي تفاصيل أخرى عن العملية وأسبابها.
كانت شذى حسون أجرت منذ أيام تحليل كورونا وجاءت نتيجته سلبية.
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