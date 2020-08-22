هالة صدقي و"حرب البويضات".. "السقا" ينسحب من "إنكار النسب"

أعلن صلاح السقا محامي زوج الفنانة هالة صدقي انسحابه تماما عن القضايا التي تجمع بينها وزوجها سامح سامي، ولن يكون محاميا لزوجها حفاظا على أسرة الفنانة.



ووجه صلاح السقا رسالة لكل من الفنانة هالة صدقي وزوجها، طالبهما خلالها بالتنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الأسرة والعيش في سلام واستقرار.

كما وجه رسالة لأبنائهما سامو ومريم قائلا: "أعتذر عن كل ما كتب في الصحافة وأنتم أشرف من أي شخص، ولا بد الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله ستحل الأمور خلال الفترة المقبلة"، حسب صحف محلية.





وكان محامي زوج هالة صدقي المنسحب نشر مقطعا مصورا يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل، وتطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.

وحينها علقت هالة صدقي على فيديو المحامي قائلة: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".

وبعد انسحاب محامي زوجها من الدعاوى القضائية المرفوعة من الأخير، علقت هالة صدقي مؤكدة إنها "لن تترك حقها بعد التشهير بها وأولادها، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي وضد زوجها سامح سامي".

وأضافت: "سأحصل على حقوق أولادي، خاصة أن خلافي مع زوجي يعود إلى 5 سنوات ماضية، ورغم ذلك كنت ملتزمة الصمت لكن حان الوقت لأعلن عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو أوضح فيه كل ما حدث".





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بدأت الحرب بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه، كما اتهمها باستخدام بويضات سيدة أخرى لحدوث الحمل بعد زواجهما، على حد زعمه.

حينها، قال زوج الفنانة هالة صدقي: "تزوجت هالة في 2007، وحررت لها توكيلا عاما رسميا في 2012 أثناء الانفلات الأمني الذي كانت تشهده مصر، ليحق لها التصرف في كل شيء، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين".

وتابع خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "في 2016 حدثت مشاكل بيننا ولم أستطع الحياة معها. سافرت أمريكا، وفوجئت بعد شهرين بأنها ألقت كل ملابسي في الشارع، كما أنها رفعت دعوى نفقة بأرقام خيالية وباعت الأرض التي كنت أملكها ويبلغ سعرها 8 ملايين جنيه".





وأضاف: "حصلت هالة على مبالغ مالية من حسابي البنكي وأغلقت حسابي بعدها، واضطررت لرفع دعوى أمام القضاء المصري المحترم وحصلت على حكم بإلغاء التوكيل، وحاليا هناك دعوى لإلغاء بيع الأرض".

واختتم حديثه: "المفاجأة أنني علمت مؤخرا أن هالة صدقي ليست أم أولادي الحقيقية، وأنها استعانت ببويضات سيدة أخرى لحدوث الحمل دون الرجوع لي، وأنا أتسنجد بالنائب العام (أرجوك ساعدني لأني مقهور، أنا عاوز تحليل dna)".

من جانبها ردت الفنانة هالة صدقي على قضية إنكار النسب التي رفعها زوجها، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك" قائلة: "(لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفي الآخر يرفض يطلق، منتظرة الثمن)".





وكتبت في منشور آخر: "طيب ربنا يعمل إيه تاني للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل.. انفجارات وحال ناس بيتقلب في ثانية.. كورونا وفيروس يظهر ويموت آلاف من البشر ويغير حال العالم كله برضه في ثانية.. وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل إيه مع نوعيه البشر دى)".

وحذرت هالة صدقي من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.