مغنية البوب البريطانية ايلي غولدينغ تتعاون مع مصمم سعودي

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"الخليج 365" من بيروت: أصدرت مغنية البوب البريطانية إيلي غولدينغ أغنية مصورة جديدة بعنوان “Love I’m Given,” تعاونت فيها مع مصمم الأزياء السعودي محمد آشي ليمنحها إطلالة مبهرة.

ونشرت الفنانة الشابة عبر حسابها على الإنستغرام تدوينة تحدثت فيها بشكل خاص عن الفلسفة وراء إختيار هذا الفستان وما يعنيه بالنسبة لها قائلة: " الفستان الذهبي يمثل الوصول الى مكانة من القوة المطلقة، عندما تدرك بأنك في أقوى حالاتك عندها تعيد حساباتك حول الحب والغفران".

وأكملت حديثها عن فكرة العمل المصور التي تتمحور حول "التسامح مع الذات وقبول الأخطاء التي إرتكبتها في حياتك وإدراك انك تستقبل الحب بنفس القدر الذي تمنحه".

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وتضيف: "الفيديو يمثل الصراع بين الهدوء والفوضى. ولسبب غريب أشعر في حلبة الملاكمة بأنني في أنقى حالاتي، وأسيطر على زمام الأمور".

وإشرف على إطلالة غولدينغ في هذا العمل المصور الستايلست الشهير ناثان كلاين، والذي عمل خلال السنوات الماضية مع أهم نجوم الصف الأول من ضمنهم جستن تيمبرلايك، وناعومي كامبل.

يذكر أن المصمم السعودي ومؤسس دار أزياء آشي التي تتخذ من بيروت مقراً لها، كان قد أحتل عناوين الصحف مؤخراً عندما إرتدت بيونسي أحد تصاميمه في عملها المصور" الأسود ملك".