شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة نسب بين هالة صدقى وزوجها سامح سامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور جديد شهدته الخلافات بين الفنانة هالة صدقى، وزوجها سامح سامى، بعدما ظهر في مقطع فيديو، يطالب النائب العام بالتدخل لإثبات نسب أبنائه، بعد اكتشافه أن "البويضات لسيدة أخرى دون الرجوع لى".

في هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل تطور الخلاف بين هالة صدقى وزوجها.

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