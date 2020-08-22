- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ خطيبته علياء بسيونى: أنتِ أعظم هدية جاءتنى والان مع تفاصيل الخبر
كما وجه أحمد سعد الشكر لأصدقائه الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاده على حسابه على إنستجرام: "الأمس أكثر عيد ميلاد خاص لى على الإطلاق.. وكل ذلك بسببكم يا أصدقائى.. أنا محظوظ للغاية لأن الله أنعم علىَّ أصدقاء جعلوا عيد ميلادى لا ينسى.. أحبكم جميعًا بما يتجاوز الكلمات وأنا ممتن جدًا لوجودكم فى حياتى".
كانت مصممة الأزياء علياء بسيونى خطيبة النجم أحمد سعد قد احتفلت بعيد ميلاده في أحد المراكب النيلية بحضور عدد كبير من أصدقائهما، وتراقص الجميع على أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب وأغنية "بنت الجيران" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في أجواء من السعادة والفرح.
وكانت خطيبة المطرب أحمد سعد منسقة الأزياء علياء بسيونى فاجأته صباح اليوم بمناسبة عيد ميلاده بلوحات إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر وضعت فيها صورته، وكتبت له عيد مولد سعيد، وقال سعد فى الفيديو: "يا سلام لما الواحد يصحى فى عيد ميلاده يلاقى حبيبته عاملاله كدة على كوبرى أكتوبر".
وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.
وتزامنا مع احتفال الفنان أحمد سعد بعيد ميلاده اليوم، احتفل أيضا بخطوبته على علياء بسيوني وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الذي شارك من خلاله مؤخرا العديد من الصور مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد لـ خطيبته علياء بسيونى: أنتِ أعظم هدية جاءتنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.