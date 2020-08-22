شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ خطيبته علياء بسيونى: أنتِ أعظم هدية جاءتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد سعد رسالة رومانسية لخطيبته علياء بسيونى بعد ‏الاحتفال بعيد ميلاده أمس الجمعة، وقال: أشعر دائمًا بالاعتزاز اتجاهك.. ‏ملأت قلبى بالفرح والحب، ولا يمكنني أن أشكرك بما يكفى على كل ما ‏فعلتيه لتجلبى لى السعادة الحقيقية.. أنت أعظم هدية يمكن أن أحصل ‏عليها.. أحبك".‏

كما وجه أحمد سعد الشكر لأصدقائه الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاده ‏على حسابه على إنستجرام: "الأمس أكثر عيد ميلاد خاص لى على ‏الإطلاق.. وكل ذلك بسببكم يا أصدقائى.. أنا محظوظ للغاية لأن الله ‏أنعم علىَّ أصدقاء جعلوا عيد ميلادى لا ينسى.. أحبكم جميعًا بما ‏يتجاوز الكلمات وأنا ممتن جدًا لوجودكم فى حياتى". ‏

كانت مصممة الأزياء علياء بسيونى خطيبة النجم أحمد سعد قد احتفلت ‏بعيد ميلاده في أحد المراكب النيلية بحضور عدد كبير من أصدقائهما، ‏وتراقص الجميع على أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب وأغنية "بنت ‏الجيران" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في أجواء من ‏السعادة والفرح.‏

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وكانت خطيبة المطرب أحمد سعد منسقة الأزياء علياء بسيونى فاجأته ‏صباح اليوم بمناسبة عيد ميلاده بلوحات إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر ‏وضعت فيها صورته، وكتبت له عيد مولد سعيد، وقال سعد فى الفيديو: ‏‏"يا سلام لما الواحد يصحى فى عيد ميلاده يلاقى حبيبته عاملاله كدة ‏على كوبرى أكتوبر‎".‎

وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء ‏بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، ‏والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت ‏تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون ‏تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى‎.‎

وتزامنا مع احتفال الفنان أحمد سعد بعيد ميلاده اليوم، احتفل أيضا ‏بخطوبته على علياء بسيوني وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على ‏إنستجرام، الذي شارك من خلاله مؤخرا العديد من الصور مع خطيبته ‏أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من ‏خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة ‏كبيرة‎.‎