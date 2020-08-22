شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف لـ تركى آل الشيخ: الله يفرحك كل عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم السورى جورج وسوف على تغريدة عبر موقع "تويتر" لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ. وكان تركي آل الشيخ شارك مقطع لجورج وسوف في مرحلة الطفولة وهو يؤدي أغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" للموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، وعلق على أداء وسوف قائلا: "أبو وديع كاريزما".

وجاء رد جورج وسوف على المستشار ترك آل الشيخ قائلا: "الله يديمك يا شيخ تركي.. أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عنى قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (أبو وديع)".

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وتألق سلطان الطرب جورج وسوف خلال حفله الغنائى الأخير الذى قدمه علي طريقة "الأون لاين" تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم جورج وسوف عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل، منها: صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق، الصبر طيب، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، أي دمعة حزن، شكر بكر.