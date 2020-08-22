شكرا لقرائتكم خبر عن مالمو يكشف عن المشروعات المتنافسة على منح سوق المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على منح التطوير ومنح ما بعد الإنتاج للنسخة السادسة من سوق ومنتدى مالمو، والذي يقام على هامش الدورة العاشرة للمهرجان بين 8 و13 أكتوبر المقبل.

المهرجان اختار 21 مشروعًا من بين 80 مشروعًا تقدمت للمشاركة، بواقع 41 مشروعًا تقدمت لمنح التطوير و39 مشروعًا تقدمت لمنح ما بعد الإنتاج وتتنافس المشروعات المختارة على المنح في خمسة فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية

مؤسس ورئيس مهرجان مالمو محمد قبلاوي تحدث عن استمرار أنشطة سوق ومنتدى مالمو بما فيها المنح، فقال: "بالرغم من الظروف العسيرة التي يمر بها العالم كله هذا العام، إلا أن التزام مهرجان مالمو بدعم السينما العربية، وسعيه المستمر لبناء جسور الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، كان التزامًا لا بد وأن نسعى لاستمراره مهما كانت الظروف.

فريق المهرجان يعمل على مدار الساعة ليُقام المهرجان بأفضل شكل ممكن مع التزام كامل بالاشتراطات الصحية للحكومة السويدية، لكن استمرار دور المنتدى وبرنامج المنح في دعم صناع الأفلام العرب عبر السنوات أمر لا يقبل النقاش".

هذا ويتضمن برنامج المنح المقدمة من سوق ومنتدى مالمو هذا العام توزيع 19 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 140 ألف دولار أمريكي.

وتضم القائمة التالي

الأفلام الروائية الطويلة

الجنائن المعلقة؛ المنتج العربي: هدى الكاظمي، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: أحمد ياسين من العراق، الأردن، المملكة المتحدة، السويد

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو؛ المنتج العربي: رشا حسني، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: خالد منصور من مصر، السويد

تونس ـ جربة؛ المنتج العربي: أسماء شبوب، المنتج السويدي: أوليفييه جيربيلون، إخراج: أمل جيلاتي من تونس، فرنسا، السويد

البصير؛ المنتج العربي: سمير، المنتج السويدي: مارجريت جانجارد، إخراج: علي الفتلاوي من سويسرا، السويد

الحج إلى ديزني؛ المنتج العربي: مها الساعاتي، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: مها الساعاتي من السعودية، الولايات المتحدة، السويد

قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة

بطلي؛ المنتج: وليام جوهانسون، إخراج: محمد زين الدين من المغرب، السويد

لماذا زرعنا الورد؟؛ المنتج: عائد نبعة، إخراج: مهند صلاحات من الأردن، فلسطين، السويد، فرنسا

يلا باركور؛ المنتج: باسل مولوي، إخراج: عريب زعيتر من السويد، فلسطين، الأردن، الولايات المتحدة

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الأفلام القصيرة

ثورة للأبد؛ المنتج: أمل عزيز، إخراج: إيبي ابراهيم من اليمن، السويد

ليلى؛ المنتج: رانيا توفيق، إخراج: رانيا توفيق من الدنمارك

مدينة إيس؛ المنتج: شاكر تحرير، إخراج: لانا الزايدي من العراق، الأردن، فرنسا، السويد

شرف؛ المنتج: ياسر راضي، إخراج: ياسر راضي من العراق، السويد

لجوء؛ المنتج: ماهر عزيز، إخراج: ماهر عزيز السويد.

ويتنافس علي منح ما بعد الإنتاج كل من

من تونس: قربان؛ المنتج: عماد مرزوق، إخراج: نجيب بلقاضي

من لبنان: بركة العروس؛ المنتج: جنى وهبي، إخراج: باسم بريش

من ألمانيا، تونس، فرنسا، مصر: شرف؛ المنتج: سيلفانا سانتاماريا، إخراج: سمير نصر

من المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، قطر، الإمارات: كلشي ماكو؛ المنتج: طلال المهنا، إخراج: ميسون الباجه جي

من المغرب: أسماك حمراء؛ المنتج: عبد السلام الكلاعي، إخراج: عبد السلام الكلاعي

من السويد، مصر، المملكة المتحدة: حياة وأيام عمر الشريف؛ المنتج: سيجريد هيلداي، إخراج: أكسل بيترسن

من تونس: مقرونة عربي؛ المنتج: درة بوشوشة، إخراج: ريم التميمي

من لبنان: واصلة؛ المنتج: رين رزوق، إخراج: رين رزوق.