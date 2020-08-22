شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب الظهور الأول لـ"بروس واين" الجديد في فيلم Batman المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية منذ قليل، عن تسريب الظهور الأول للنجم العالمي روبرت باتينسون، صاحبة شخصية باتمان – Batman الجديد في الفيلم المقبل، والتي ظهر وكأنه يضع الكثير من الكحل أسفل العينين ما دفع الكثير من عشاق السلسلة الشهيرة للسخرية من الممثل الجديد الذي سيؤدي شخصية بروس واين الشهيرة.

وسرعان ما انتشرت صور الممثل العالمي روبرت باتينسون، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد لحظات من تسريب الصور الأولي له، والتي تتزامن مع استكمال تصوير الجزء الجديد.

وكانت شركة الإنتاج قد قررت توقف تصوير فيلمها الجديد The Batman، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.

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الفيلم الذي يقوم بإخراج مات ريفز، كان من المقرر ان يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائي، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمي حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا.

وكان الممثل الأمريكي جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.