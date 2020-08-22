شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف الستار عن أحدث كليباته "صحاب أونطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق نجم الغناء الشعبى حكيم جمهوره إلى أحدث كليباته "صحاب أونطة" ونشر على حسابه على إنستجرام بوستر الأغنية معلقا: "قريبا" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.





وكان المخرج حسام الحسيني قد انتهى من تصوير كليب أغنية "صحاب أونطة" لنجم الأغنية الشعبية حكيم. ويعكف الحسينى، خلال الأيام الحالية، على الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالكليب، استعدادا لطرحه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.