شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت دوا ليبا بمرور 5 سنوات على إطلاق NEW LOVE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية دوا ليبا أن تصنع نجاحا وشعبية مذهلان بمجرد ظهورها على الساحة الفنية، وذلك بفضل موهبتها الساحرة وذكائها الذى دفعها لتكون واحدة من أهم نجمات العالم.
قررت دوا ليبا أن تتذكر أول أغنية وكليب أطلقتهم في حياتها وهم " NEW LOVE " وذلك كان منذ خمس سنوات، فنشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" فيديو قصير ظهرت فيه وهى تدخن السجائر أمام "التورتة"، لتنهال التعليقات التي تشيد بموهبته دوا ليبا المميزة و اجتهادها الواضح في العمل ، بينما جاءت عدد من التعليقات التي تؤكد ان الوقت يمر بسرعة هائلة .
وعلقت دوا ليبا فكتبت "منذ 5 سنوات، اليوم أصدرت أول أغنية وفيديو لي NEW LOVE شكرا لكم على تمسك بي طوال هذه السنوات "
يذكر أن يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرًا أن العمل مع أيقونتي الموسيقى والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها "Levitate" كان "أمرًا لا يصدق"، وذلك حسب موقع "rte"، وقالت المغنية الشهيرة، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل.
فأكدت دوا ليبا خلال حديثها لـ"Ash London LIVE podcast" أنها كان حلمها الكبير هو العمل مع مادونا وميسي إليوت، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معًا في أغنية، فهو حقًا كان أمرًا غير متوقع ومجنون بالنسبة لي.. وبالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبًا إلا أنني مازلت لم أصدق إتمام هذه الخطوة.
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