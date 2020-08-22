شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: شكرا لكل الفنانين اللى اشتغلوا معايا فى ألبوم "أنا فى انتظارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة المغربية جنات التحية لفريق عمل أحدث ألبوماتها "أنا فى انتظارك"، والذى طرحته السبت الماضى، وضم 11 أغنية محققًا نجاحا كبيرا.

وكتب جنات على صفحتها الشخصية على "فيس بوك": "أنا بشكر كل الفنانين اللى اشتغلوا معايا فى الألبوم جميعا من أول الأسماء الكبيرة اللى كل اسم لوحده تاريخ لغاية الشباب الفنانين اللى لسة بيبدأوا بشكركم جميعا على الفن الجميل اللى أتقدم وبشكركم على النجاح والحالة اللى عملها الألبوم.. بشكركم فرد فرد وتمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح".

وكانت النجمة المغربية جنات، قد طرحت أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "انا فى انتظارك"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكشفت جنات تفاصيلها فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن الألبوم يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية، متمنية أن تنال أغنيات الألبوم إعجاب جمهورها والتى راهنت بأن الأغنيات ستكون مفاجأة لجمهورها.