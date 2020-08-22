شكرا لقرائتكم خبر عن تورمند Game Of Thrones يحتفل بعيد زواجه الخامس بصورة مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند في مسلسل Game Of Thrones، بعيد ميلاد زواجه الخامس، الذي يوافق اليوم، بصورة تجمعه مع زوجته نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، قائلاً: "قبل خمس سنوات تزوجت هذه المرأة الرائعة، ذكري سعيد لحبي". Advertisements وفى سياق آخر، أعلن هيفجو في منتصف أبريل الماضي عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبه زوجته. ونشر "تورمند" صورة له بصحبه زوجته عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليعلن شفاءه من المرض بشكل كامل، وكتب قائلاً: "لقد تعافينا تماماً وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي داخل المنزل، أصبحنا في النهاية أمنين وسليمين من المرض، كنا محظوظين لأننا التزمنا بالتعليمات مبكرًا في بداية الإصابة، نرسل حبنا ودعمنا لكل المصابين بالفيروس في جميع انحاء العالم، شكرا على دعمكم لنا، وتذكروا دائمًا أن تتخطوا كل الاحتياطات اللازمة وتغسلوا أيديكم".

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