شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ومحمد شاهين وويزو فى زيارة لأبطال مسرحية "صباحية مباركة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المخرج خالد جلال والفنانة الكوميدية ويزو، والفنان محمد شاهين مسرحية "صباحية مباركة"، وأثنوا على أداء أبطال العمل وعبروا عن سعادتهم بالمسرحية والجهد المبذول فيها. وكان النجم أشرف عبد الباقى قد وجه رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على ‏عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة"، ونشر صورا من العرض عبر حسابه ‏على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في أول عروض مسرحية ‏‏"صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم".‎

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، ‏وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى ‏محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى ‏نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى‎.‎

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى‎.‎

وكان قد حضر أيضا عدد من النجوم إلى المسرح لتقديم التهنئة لنجوم المسرحية ومنهم هنا الزاهد وميريت عمر الحريرى ومحمد عبد الرحمن "توتا" وحمدى الميرغنى الذى بارك لزملائه ‏قائلا: "مبروك لأخواتى وحبايبى بجد المسرحية تحفة وضحكت ضحك مش طبيعى ‏كسروا الدنيا كمان وكمان ياجامديين أووى".‏