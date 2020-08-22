شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشارك ماجد الكدوانى بطولة فيلم "برة المنهج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة روبى إلى فريق عمل فيلم "برة المنهج" بجوار النجم ماجد الكدوانى، ومن المخطط بدء التصوير قريباً بالفيلم الذى يشارك فى تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

فى سياق آخر تنتظر روبى استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

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وانتهي الفنان ماجد الكدوانى من تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حيث يظهر خلال أحداث الفيلم الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدوانى من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة.

يذكر أن ماجد الكدوانى شارك فى بطولة فيلم "نادى الرجال السرى"، للنجم كريم عبد العزيز الذى عرض فى السينمات الشهور الماضية، وذلك بعد غياب 15 عاماً منذ أن قدم الثنائى فيلم "حرامية فى تايلاند" عام 2013، حيث تعاقد الكدوانى على تقديم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.