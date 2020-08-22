بعد نجاح عرضها .. جيسي عبدو تهنئ فريق عمل علاء الدين

هنأت الفنانة جيسي عبدو فريق عمل مسرحية علاء الدين، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت جيسي صورة سيلفي برفقة الفنان علي ربيع، والفنانة هنا الزاهد، وعلقت قائلة: ألف مبروك يا عليمسرحية صباحية مباركة ولكل الممثلين والقيمين على هذا العمل .. بالنجاح دايمًا.
ومسرحية علاء الدين من تأليف حسن المهدي، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة كل من أحمد عز، محمد ثروت،
يذكر أن الفنانة جيسي عبدو شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل بعد حين، والمسلسل من تأليف حميد المدني، وإخراج مروان بركات، وبطولة كل من أحمد شعيب، إبراهيم الزدجالي، العنود سعود، جيسي عبدو، سمية رضا.
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