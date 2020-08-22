"Tenet" يحصد إشادات ويتصدر جوجل.. قواعد دخول السينما

أشعل فيلم "تينيت"، لكريستوفر نولان، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة وأنه سيكون متاحًا لعشاق السينما في الولايات المتحدة، وذلك مع استمرار إغلاق العديد من دور العرض، إلا أن هناك إشادات إيجابية بالفيلم إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "Tenet" في العرض الدولي الأول في 26 أغسطس، وسيفتتح في مدن أميركية مختارة في 3 سبتمبر، بعد أن تم تأجيل موعد إطلاقه

ثلاث مرات بسبب جائحة فيروس كورونا

وفيلم ‪Tenet من إنتاج شركة ‪Warner Bro، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وفي السياق ذاته، أعلنت الرابطة الوطنية لأصحاب المسارح (الناتو) مجموعة عن البروتوكولات الصحية التي ستبقي العملاء في مأمن من كورونا.

Advertisements

وتشمل المعايير التي يطلق عليها اسم "CinemaSafe" مطالبة العملاء بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ، وتشجيع شراء التذاكر عبر الإنترنت واتاحة معقم اليدين بسهولة أكبر.

كما تطالب الرابطة بالتنظيف المتكرر للمسارح ، فضلاً عن حث دور السينما على تثبيت أنظمة HVAC ، والحس دائما علي التعامل دون تلامس و تشجيع الموظفين على غسل أيديهم بشكل متكرر طوال فترة العمل وسيتم تدريبهم على التعرف على علامات وأعراض COVID-19.