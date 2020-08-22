بعد نجاح عرض علاء الدين .. مجدي الهواري: عن الانسانية الحقيقة أنا متفأل

أعرب المخرج مجدي الهواري عن ردود الأفعال الإجابية، التي تلاقها عقب نجاح عرض مسرحية علاء الدين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرح مجدي الهواري قائلًا: صباح الخير .. في كلمتين من قلبي عايز اقولهم ياجماعة ..

أولًا: عن الإنسانية الحقيقة أنا متفأل لأن الناس لسه عندها استعداد تتحمس وتشارك وتتفاعل في اي حاجة فيها فعل وعمل انساني، بس مستغرب أن بعض الناس شايفة الموضوع جديد علي الفن .. لا خالص .. ياجماعة ده هو ده دور الفن .. لانه ببساطة هو الحياة والحياة من غير الانسانية مش حياة .. ياريت نتذكر ان رسالة الفن مش بسيطةوسهلة زي مابعض الناس فاكرة لا دية ضرورية ومهمة جدا لانها

بختصار واجبة الحدوث ..



وأضاف مجدي قائلًا: وبتحرك قلوب .. ومسئولة عن اسعاد الناس وتقديرهم .. والحمد لله اهو كان مبسوط امبارح وسعيد بالعرض وتكريمه يبقي كده جون لينا الحمد لله .. يعني بعد موقف امبارح اللي هو واجب علينا للنجم مؤمن زكريا لما اتحاد الكورة يقرر يعمل ممر شرفي له في مبارك القمة النهارده بعد اللي حصل امبارح !! كده احنا عملنا دورنا .. ده دور الفن ياجماعة بس اللي يفهم.

ثانيًا: الحراق مؤمن زكريا .. حبيب القلوب . والله ده اقل حاجة نقدره بيها . قلوبنا معاه كانت بتتقطع امبارح عليه . ربنا يشفيه ويرجعه تاني يمتع جمهوره

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وكلنا ندعيله كل فرقة علاء الدين امبار ح كانت بتعمل دورها في المجتمع برسالة حب من الفن المصري الي الانسانية .. اطمنت اننا لسه عايشين والله ياجماعة لما الناس قامت تصقف ربع ساعة علشان بتقدر مؤمن زكريا وقلوبها معاه حاجة جميلة من جمهور واعي مثقف محب للفن ويقدر الاخر الفنان تحياتي له.



وكما وجه مجدي الهواري رسالة شكر وتحياتي لكل اعضاء فرقة علاء الدين اطمنت علي قلوبكم كل فرقة علاء الدين لما بكيتم اتقطعت قلوبنا .. الحمدلله علي نعمة الاحساس .. شكرًا فرقة علاء الدين ربنا يجعل ديمًا قيمة الانسانية في قلوبكم وتكونوا ديمًا سفراء الفن المصري.

وأضاف مجدي قائلًا: ثالثا :وشكرًا للنجم أحمد زاهر .. حضوره والكلام الحلو اللي قاله عن العرض .. تحية منا وحب واحترام وتقدير منا.

يذكر أن مسرحية علاء الدين من تأليف حسن المهدي، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة كل من أحمد عز، محمد ثروت، تارا عماد، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، شيماء أشرف.