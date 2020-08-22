شذى حسون تطئمن جمهورها بعد خوضعها لعملية جراحية

طمئنت الفنانة شذى حسون جمهورها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت شذى حسون صورة لها عقب خضوعها لعملية جراحية، كما صرحت قائلة: أحمدك يا رب و أشكر فضلك توني مخلصة عمليتي .. الحمد لله. توني مخلصة عمليتي .. الحمد لله. Advertisements يذكر أن الفنانة شذى حسون طرحت مؤخرً أغنية بعنوان أخاف أحجي، والأغنية من كلمات علي خصاف، وإعادة توزيع حسام الدين، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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