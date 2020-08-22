شاهد .. عمر كمال ممازحًا جمهوره: لما الكراش تبعتلك رسالة حلوة

نشر الفنان عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر من خلاله عمر برفقة الفنان حسن شاكوش، وهما يمازحان الجمهور، حيث علق عمر كمال على فيديو مازحًا: لما الكراش تبعتلك رسالة حلوة.
يذكر أن الفنان عمر كمال، والفنان حسن شاكوش طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان عود البطل، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 140 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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