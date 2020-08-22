فيديو .. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته ندى في الإجازة الصيفية

نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر الفيشاوي من خلاله وهو يقبل زوجته ندى كامل أثناء Advertisements الإجازة الصيفية، وعلق على الفيديو مازحًا: بستغل الأجازة أحسن أستغلال. الإجازة الصيفية، وعلق على الفيديو مازحًا: بستغل الأجازة أحسن أستغلال. ومن ناحية آخرى ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلم أشباح أوروبا، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، بيومي فؤاد، سعد المختار.

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