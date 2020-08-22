100 فنان وشخصية عامة ينضمون لمبادرة الشباب "مسرح وملعب"

قام مجموعة من الفنانين والمثقفين الشباب بتدشين مبادرة بعنوان مسرح وملعب ومؤسسها الشاعر أحمد سمك، وتعد أول مبادرة شبابية فنية تنفيذية تستهدف تفعيل العلاقات بين هيئات وزارة الشباب والرياضة وبين هيئات وزارة الثقافة.

وشارك في تدشين المبادرة عدد من الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني، وتهتم المبادرة بثلاث محاور هي: الدعم اللوجيستي، عن طريق

إنشاء مسرح بكل المؤسسات الشبابية وتطوير ماهو موجود بالفعل من خلال التجهيزات الفنية لتسهيل ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية للشباب، والمحور الثاني هو الدعم الفني، والثالث دعم واكتشاف المواهب، وذلك تحت إشراف فني من قبل الهيئات الفنية المتخصصة لوزارة الثقافة.

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وتتكون لجنة صياغة البنود التي تطالب المبادرة بتعديلها بلائحة الهيئات الشبابية والهيئات الثقافية وسوف تعرض على كلا الوزيرين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتضم اللجنة كلًا من: المخرج المسرحي خالد العيسوي، المخرج المسرحي محمود فراج، الفنان محمود نجيب، المخرج عبدالرحمن لاشين، الفنان المسرحي محمد خيري، ومهندس الديكور بكار حميدة، الشاعر أحمد سمك، بالإضافة إلي هدير زكي المدير التنفيذي لمؤسسة الإعلام البديل.